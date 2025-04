Ennesima aggressione all'ospedale di Ivrea: ferite due Oss

"Siamo costretti a segnalare l’ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario e continueremo a farlo nella speranza che le aziende mettano in atto tutto quanto sia possibile fare cosa che oggi non ci pare sia ancora avvenuta": attacca così Giuseppe Summa, segretario regionale del Nursind.

Un uomo, dopo aver minacciato il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ha iniziato a lanciare degli oggetti e ferito due Oss, prima di essere bloccato e poi arrestato dai carabinieri, intervenuti per riportare la situazione alla calma. "Il problema seppur complesso non giustifica che non si debba affrontare con determinazione, ricordando sempre che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei lavoratori. A livello locale abbiamo più volte sollecitato tavoli con tutti gli attori coinvolti per una risposta strutturata ma ancora niente", aggiunge Summa.

"A livello regionale a quanto ci è dato sapere sono stati ripartite risorse per mettere in atto azioni e identificare strumenti deterrenti e di protezione del personale ma non sappiamo come, quando e come saranno utilizzate - conclude il segretario regionale del Nursind - Spiace che con cadenza quasi regolare ci troviamo a parlare sempre di episodi magari differenti ma che portano allo stesso risultato, aggressioni e violenze nei confronti del personale".

Per questo viene chiesta la convocazione d'urgenza di un tavolo sulla sicurezza per garantire l'incolumità del personale sanitario.