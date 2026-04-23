Dalla Via Francigena in Piemonte parte HIKE4ALL

Il 17 e 18 aprile, Ivrea ha ospitato i primi eventi del progetto europeo HIKE4ALL, del programma Erasmus Sport coordinato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, benessere pisco-fisico, oltre a un turismo sempre più accessibile e inclusivo lungo gli itinerari culturali europei.

Le due giornate di attività hanno visto un’ampia partecipazione di istituzioni, partner internazionali, stakeholder e cittadini, tra cui persone con disabilità motorie e sensoriali, coinvolte attivamente nelle iniziative lungo la Via Francigena.

L’apertura si è tenuta presso il Teatro Giacosa di Ivrea con il workshop “Via Francigena. In cammino verso il turismo accessibile”, che ha rappresentato, come sottolineato durante il suo intervento dal Sindaco Matteo Chiantore, un importante momento di confronto sui temi dell’accessibilità, dell’inclusione e dell’innovazione sociale applicate ai cammini. Tra i relatori, Andrea De Vicenzi, Dario Sorgato e Luca Paiardi insieme a Danilo Ragona, che hanno condiviso esperienze e buone pratiche di turismo accessibile. Al workshop hanno preso parte anche studenti, docenti e rappresentanti degli altri cammini europei coinvolti nel progetto in qualità di partner, contribuendo a un significativo scambio di esperienze e competenze a livello internazionale.

La giornata successiva è stata dedicata alle attività outdoor, con una camminata inclusiva di circa 8 km lungo il tratto Ivrea–Bollengo della Via Francigena e un trekking urbano accessibile a Ivrea. Le iniziative hanno registrato una partecipazione ampia e trasversale, dimostrando concretamente come il cammino possa essere vissuto da tutti grazie a un’organizzazione attenta all’accessibilità.

Gli eventi piemontesi hanno rappresentato anche un momento strategico per il coordinamento del progetto, con il Consortium Meeting che ha riunito i partner provenienti da 6 Paesi europei per definire le prossime fasi di lavoro e rafforzare la costruzione di una rete di itinerari sempre più accessibili. Da maggio a novembre 2026, il progetto HIKE4ALL proseguirà nei Paesi partner – tra cui Spagna, Norvegia, Repubblica Ceca, Turchia e Francia – replicando il format degli eventi e adattandolo ai diversi contesti territoriali, con l’obiettivo di consolidare una rete europea di cammini inclusivi e accessibili.