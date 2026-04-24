La nuova vita dei rifugi aerei di Inverso Pinasca parte domani

Dopo un anno di lavoro, saranno inaugurati domani, sabato 25 aprile, i rifugi antiaerei di Inverso Pinasca, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione ‘Vivere le Alpi’, guidata da Luca Grande e Simona Pons. Nella stessa giornata verranno aperti al pubblico anche i rifugi di Villar Perosa, già attivi, con visite in programma dalle ore 14,30 alle 16,30 in via della Braida.

Per quanto riguarda Inverso Pinasca, l’apertura rappresenta il risultato di un anno di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale. I rifugi erano infatti di proprietà privata, ma il Comune è riuscito ad acquisirli tramite donazione e successivamente ha stipulato una convenzione che ne consente oggi la fruizione pubblica.

In passato era stato Luigi Fedele Bounous, padre dell’attuale sindaco Luciano Bounous, a occuparsi della loro gestione, portata avanti con passione e impegno. Oggi la conduzione è stata affidata all’associazione ‘Vivere le Alpi’, che domani, alle 17, in località Grange, procederà all’inaugurazione ufficiale.

I rifugi di Inverso Pinasca risalgono a pochi mesi dopo quelli di Villar Perosa e il loro primo utilizzo documentato è del 3 gennaio 1944. Sono più piccoli rispetto a quelli di Villar Perosa, si sviluppano per circa 80 metri in una galleria a ferro di cavallo scavata all’interno della collina. L’ambiente interno presenta un aspetto caratteristico, con pareti in roccia viva.

E la curiosità di visitarla è già molta: “Nelle prime settimane di maggio abbiamo già tre classi delle scuole medie di San Secondo di Pinerolo che verranno in gita, ne siamo felici e ci sembra un buon inizio” commenta Grande.

Le modalità e gli orari di apertura sono in via di definizione, per restare aggiornati è possibile consultare il sito dell’associazione ‘Vivere le Alpi’ a questo link.