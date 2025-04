Volvera: lite tra vicini finisce a coltellate, tre morti

Una lite tra vicini è finita nel sangue in centro a Volvera. Il fatto è avvenuto in via XXIV Maggio 47 dove verso le 20 si è accesa una lite tra un 34enne e una giovane coppia vicina di casa, finita con tre morti.

Sul posto si sono recati i carabinieri di None e dalle prime ricostruzioni Andrea Longo, originario della Lombardia, autotrasportatore, già noto alle forze dell'ordine, ha preso a coltellate l’uomo e la donna, per poi uccidersi con la stessa arma, con un colpo alla gola.

Le vittime sono Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23 anni, che avevano in programma di trasferirsi a Rivalta. I corpi sono stati trovati riversi nel cortile.

Inutili i tentativi di soccorso dei carabinieri della Compagnia di Pinerolo e del 118. Toccherà ai militari ricostruire la dinamica di questa tragedia.