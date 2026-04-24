Scende dal bus e lascia un messaggio per l'autista su uno scontrino: "Grazie per il tuo lavoro"

Un piccolo gesto, di quelli che durano pochi secondi ma riescono a cambiare una giornata. È successo ieri pomeriggio, 23 aprile 2026, in piazza Vittorio Veneto, a bordo di un bus linea 13 del Gtt.

Una passeggera, poco più che ventenne, mentre si accingeva a scendere dal mezzo ha lasciato sul cruscotto dell’autista un biglietto scritto a mano sul retro di uno scontrino. Nessuna richiesta, nessuna segnalazione: solo un messaggio di gratitudine.

“Grazie per il tuo lavoro”, si legge. E poi ancora: “Grazie, posso incontrare la mia famiglia e posso andare a lavoro”. Parole semplici, dirette, accompagnate da un augurio - “Sei importante, buona giornata” - e da un piccolo cuore disegnato a penna.

Un gesto spontaneo che ha colto di sorpresa il conducente e che rappresenta un riconoscimento sincero per una professione spesso data per scontata. Gli autisti del trasporto pubblico, ogni giorno, accompagnano migliaia di persone nei loro spostamenti quotidiani: casa, lavoro, affetti.

"Questo piccolo episodio rappresenta, in realtà, il giusto riconoscimento per l'importante funzione svolta da parte dei conducenti di linea, che, quotidianamente, connettono fra loro non solo i luoghi, ma anche le persone, che costituiscono la vera linfa vitale della città" così Davide Schirru della Uiltrasporti Piemonte.