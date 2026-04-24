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Attualità | 24 aprile 2026, 15:11

Scende dal bus e lascia un messaggio per l'autista su uno scontrino: "Grazie per il tuo lavoro"

E' accaduto sulla linea 13, il ringraziamento (che non è passato inosservato) di una giovane ragazza

Lo scontrino con il ringraziamento della passeggera

Lo scontrino con il ringraziamento della passeggera

Un piccolo gesto, di quelli che durano pochi secondi ma riescono a cambiare una giornata. È successo ieri pomeriggio, 23 aprile 2026, in piazza Vittorio Veneto, a bordo di un bus linea 13 del Gtt.

Una passeggera, poco più che ventenne, mentre si accingeva a scendere dal mezzo ha lasciato sul cruscotto dell’autista un biglietto scritto a mano sul retro di uno scontrino. Nessuna richiesta, nessuna segnalazione: solo un messaggio di gratitudine.

Grazie per il tuo lavoro”, si legge. E poi ancora: “Grazie, posso incontrare la mia famiglia e posso andare a lavoro”. Parole semplici, dirette, accompagnate da un augurio - “Sei importante, buona giornata” - e da un piccolo cuore disegnato a penna.

Un gesto spontaneo che ha colto di sorpresa il conducente e che rappresenta un riconoscimento sincero per una professione spesso data per scontata. Gli autisti del trasporto pubblico, ogni giorno, accompagnano migliaia di persone nei loro spostamenti quotidiani: casa, lavoro, affetti.

"Questo piccolo episodio rappresenta, in realtà, il giusto riconoscimento per l'importante funzione svolta da parte dei conducenti di linea, che, quotidianamente, connettono fra loro non solo i luoghi, ma anche le persone, che costituiscono la vera linfa vitale della città" così Davide Schirru della Uiltrasporti Piemonte.

Philippe Versienti

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