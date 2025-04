Nichelino lancia un sondaggio sul Boschetto e i parchi cittadini

Nichelino ha molti polmoni verdi in città, ad iniziare dal parco del Boschetto: adesso che sembra finalmente arrivata la bella stagione molti di questi diventano punto di incontro e luogo di ritrovo per bambini e famiglie.

Sondaggio per ricevere idee e suggerimenti

Un sondaggio sul sito del Comune è stato lanciato nei giorni scorsi per comprendere come i parchi di Nichelino e in particolare il Boschetto siano fruiti e quanto siano graditi ai cittadini. Il questionario consentirà di raccogliere suggerimenti su dove migliorare e come intervenire.

Il sondaggio, elaborato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Torino in collaborazione col Comune di Nichelino, rientra nel contesto del progetto CICADA4CE, per il quale la città ha ricevuto di recente un finanziamento europeo di oltre 100 mila euro.