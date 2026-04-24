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Attualità | 24 aprile 2026, 12:08

Grugliasco si prepara al ritorno del progetto “Piazza Ragazzabile”

Prima riunione operativa lunedì 27 aprile presso l'Auditorium Lesna

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Il progetto “Piazza Ragazzabile” torna con l'edizione 2026 per gli adolescenti compresi tra i 14 e i 17 anni.

La riunione informativa, in cui verranno illustrate tutte le novità dell'estate ormai alle porte, si terrà lunedì 27 aprile alle 18 presso l'Auditorium Lesna, in via Somalia 2. Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012, i quali avranno modo di dedicarsi ai tre nuovi temi introdotti: ciclabilità, animazione urbana ed ecologia.

Le iscrizioni saranno aperte, da lunedì 4 a venerdì 22 maggio, sulla pagina dedicata del sito web del Comune di Grugliasco (al link https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php, accessibile esclusivamente tramite SPID), e si potrà scegliere tra due turni: il primo dal 15 giugno al 3 luglio; il secondo dal 6 al 24 luglio.

Le graduatorie verranno pubblicate giovedì 28 maggio.

comunicato stampa

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