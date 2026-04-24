Grugliasco si prepara al ritorno del progetto “Piazza Ragazzabile”

Il progetto “Piazza Ragazzabile” torna con l'edizione 2026 per gli adolescenti compresi tra i 14 e i 17 anni.

La riunione informativa, in cui verranno illustrate tutte le novità dell'estate ormai alle porte, si terrà lunedì 27 aprile alle 18 presso l'Auditorium Lesna, in via Somalia 2. Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi nati tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012, i quali avranno modo di dedicarsi ai tre nuovi temi introdotti: ciclabilità, animazione urbana ed ecologia.

Le iscrizioni saranno aperte, da lunedì 4 a venerdì 22 maggio, sulla pagina dedicata del sito web del Comune di Grugliasco (al link https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php, accessibile esclusivamente tramite SPID), e si potrà scegliere tra due turni: il primo dal 15 giugno al 3 luglio; il secondo dal 6 al 24 luglio.

Le graduatorie verranno pubblicate giovedì 28 maggio.