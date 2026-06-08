Atp Finals, +20% di biglietti già venduti. E Cobolli sogna un posto tra i magnifici 8

Le Atp Finals 2026 a Torino? Come biglietteria siamo in crescita del 20% su base annua, rispetto al record dello scorso anno. È una cosa 'bestiale', ingestibile, incontrollabile". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi a "La Politica nel pallone" su Gr Parlamento.

Il sogno di avere Cobolli con Sinner alle Finals

"Meno male che abbiamo realizzato quel migliaio di posti in più per ogni sessione, che vuol dire 15mila posti in più per gli appassionati", ha poi aggiunto il numero uno della Federtennis, che adesso sogna due italiani anche nella prossima edizione delle Finals. Nel 2025, oltre al solito Sinner, c'era stata la piacevole sorpresa di Lorenzo Musetti, qualificatosi in extremis. Quest'anno il nome nuovo potrebbe essere quello di Flavio Cobolli, sconfitto solo al quinto posto nella finale del Roland Garros di ieri dal tedesco Sasha Zverev.

Romano al quarto posto della 'Race' per Torino

Questo risultato ha comunque consentito al tennista romano di entrare per la prima volta in carriera nella Top Ten e di essere addirittura al quarto posto nella 'Race' che porta alle Finals, la classifica che tiene conto dei soli punti realizzati in questo 2026. Cobolli infatti con la finale di Parigi si è issato alle spalle di Sinner, Alcaraz e Zverev con 2.620 punti, quasi mille in più di Felix Auger-Aliassime, che oggi sarebbe il primo dei non qualificati per Torino.