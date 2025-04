Sosta selvaggia sull’isola pedonale: “Quando c’è un concerto o una partita è il caos”

Basta una partita casalinga del Toro all’Olimpico o un concerto all’Inalpi Arena ed ecco che la malasosta prende il sopravvento. In piazza Santa Rita, lato parrocchia, riesplode la protesta dei cittadini del quartiere per la sosta selvaggia lungo l’isola pedonale.

Problemi tra via Tripoli e via Barletta

Da via Tripoli a via Barletta, infatti, ogni divieto viene completamente ignorato dagli automobilisti durante i grandi eventi. “Occupano anche i posti per i disabili” protestano i fedeli che chiedono più rispetto.

Un caso denunciato dal coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco. “È una situazione che dura da settimane - così Prisco - Io per primo chiamo la polizia municipale ma non si risolve niente. Questo modo di fare, ormai una costante, è un ostacolo per i disabili o chi si muove in carrozzina, perché non si riesce a passare e arrivare sul marciapiede”.

Ignorata del tutto la segnaletica

Ignorata del tutto la segnaletica verticale. “Tanto che a volte gli automobilisti parcheggiano anche sul marciapiede” conclude Prisco.