Tunnel E13 sotto accusa: “Freddo, buio e rifiuti”, ma ora arrivano i lavori

La chiusura dello spazio anziani di via Morandi, avvenuta nel 2024 per lasciar posto al nuovo centro di Its Energia Piemonte, ha causato lo spostamento degli ospiti in strada del Portone e nei locali del tunnel del comprensorio E13 di strada Castello di Mirafiori. Struttura che ospita anche attività scolastiche e il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

Una decisione, alla luce delle condizioni attuali del tunnel, finita nel mirino dei consiglieri del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 2, Juri Bossuto e Rita Grimaudo, autori di un'interpellanza discussa in Consiglio. Secondo i pentastellati gli anziani sarebbero stati spostati in un’area ritenuta inadeguata: “un luogo buio, freddo d’inverno e spesso utilizzato per l’abbandono di rifiuti”.

Il trasferimento e le criticità

Le condizioni dell’area avrebbero creato disagi per i frequentatori, in particolare per la scarsa illuminazione, le basse temperature (d'inverno) e il contesto generale poco decoroso.

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, che ha riconosciuto alcune criticità ma ha anche evidenziato gli interventi già effettuati. “La pulizia del tunnel è stata eseguita - ha spiegato il numero uno del centro civico -, ma sarà necessario ripeterla. Sull’illuminazione bisogna intervenire con un potenziamento, coinvolgendo Iren e l’edilizia scolastica, anche perché oltre agli anziani lo spazio è utilizzato per attività sportive”.

Interventi in corso e lavori previsti

Dalla risposta all’interpellanza emerge che sull’edificio E13 sono già in corso lavori di efficientamento energetico, affidati a Iren Smart Solutions nell’ambito del progetto “Efficiento”.

Parallelamente, è previsto un intervento per migliorare l’accesso ai locali del tunnel, attualmente penalizzato da una rampa non idonea. Il progetto prevede la realizzazione di una scala per garantire maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi. L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 del Comune e dovrebbe concludersi entro aprile 2026.