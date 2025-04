Brucia nella notte a Settimo Torinese un'auto a gpl: carabinieri e vigili del fuoco sul posto, ma nessun ferito

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti questa notte poco dopo le 3 a Settimo Torinese in un cortile condominiale: all'interno, infatti, è stato segnalato un incendio di una vettura privata alimentata a gpl.



Sul posto oltre alle squadre permanenti e volontarie è intervenuto personale dell’arma dei carabinieri e sono in corso le fasi di verifica delle cause dell’incendio. Non si registrano persone coinvolte.