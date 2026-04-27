Mercoledì l’ultimo saluto al parcheggiatore pinerolese Biagio Vigna

Si terranno mercoledì 29 aprile, alle 15, i funerali di Biagio Vigna. Il parcheggiatore dei locali serali, conosciuto da generazioni di abitanti del Pinerolese e di utenti delle sue discoteche, è scomparso il 23 aprile, suscitando un’ondata di commozione e gli inevitabili ricordi del popolo della notte, di cui lui era un riferimento.

Il corteo funebre partirà dall’ospedale di Pomaretto alle 14,30 per raggiungere la cattedrale di San Donato a Pinerolo. Dopo i funerali in Duomo, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Piscina per una cerimonia privata.

La famiglia non chiede fiori ma opere di bene.