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Attualità | 27 aprile 2026, 15:46

Mercoledì l’ultimo saluto al parcheggiatore pinerolese Biagio Vigna

La cerimonia funebre si terrà nel Duomo cittadino

Biagio Vigna con la figlia Francesca nel giorno del suo matrimonio

Biagio Vigna con la figlia Francesca nel giorno del suo matrimonio

Si terranno mercoledì 29 aprile, alle 15, i funerali di Biagio Vigna. Il parcheggiatore dei locali serali, conosciuto da generazioni di abitanti del Pinerolese e di utenti delle sue discoteche, è scomparso il 23 aprile, suscitando un’ondata di commozione e gli inevitabili ricordi del popolo della notte, di cui lui era un riferimento.

Il corteo funebre partirà dall’ospedale di Pomaretto alle 14,30 per raggiungere la cattedrale di San Donato a Pinerolo. Dopo i funerali in Duomo, la salma proseguirà per il tempio crematorio di Piscina per una cerimonia privata.

La famiglia non chiede fiori ma opere di bene.

Redazione

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