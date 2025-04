Area camper Caio Mario, di notte c'è chi entra abusivamente con la macchina

Non c'è pace per l'area camper Caio Mario: nelle ultime notti i residenti della zona hanno immortalato, tramite video registrati con i loro cellulari, l'ingresso e l'uscita abusiva di alcuni veicoli.

Accampamento abusivo di famiglie rom

Nelle immagini si vedono chiaramente delle persone arrivare a bordo dei propri mezzi, in prossimità dell'accesso: una volta scesi, i conducenti alzano a mano la barra del parcheggio per transitare così in modo irregolare. Ma facciamo un passo indietro: l’area in questione è diventata un accampamento abusivo di famiglie rom.

Una situazione che si è aggravata lo scorso autunno. "Lo spazio viene utilizzato (ormai stabilmente) - avevano denunciato i cittadini ad inizio marzo, nel corso di un'infuocata commissione-, da 7-8 mezzi abusivi. Che arrivano persino a 15 nel weekend".

Raccolta firme

Un motivo che aveva portato i residenti a raccogliere firme di protesta. Di giorno, come aveva spiegato Gtt, c'è un presidio. Di notte, come mostrano le immagini registrate negli scorsi giorni, la situazione cambia e così i veicoli - probabilmente di famiglie rom - entrano in maniera illegale all'interno del Caio Mario.