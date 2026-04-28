Cade un grosso albero a Piossasco: viabilità interrotta ma nessun ferito

Momenti di apprensione questa mattina a Piossasco, dove la circolazione ha subito rallentamenti a causa della caduta di una grande pianta sulla sede stradale. L’episodio si è verificato in via Susa, in un punto particolarmente frequentato, all'altezza dell'edicola locale.

L’incidente e i soccorsi

Nel cadere l'albero ha occupato la carreggiata, bloccando il passaggio dei veicoli. Fortunatamente, nonostante la zona sia solitamente trafficata, il bilancio è positivo: non si registrano feriti né danni a veicoli in transito o in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per mettere in sicurezza l'area e deviare il traffico, cercando di limitare i disagi per gli automobilisti diretti verso il centro o verso le arterie extraurbane.

L’intervento di ripristino

A confermare l'accaduto e a fare il punto della situazione è stata la Sindaca, Simona Raneri, tramite una nota ufficiale sul suo profilo Facebook: "La ditta incaricata è già stata allertata ed è in arrivo per l’intervento di rimozione, così da ripristinare il prima possibile la normale viabilità. Siamo consapevoli dei disagi e ringraziamo i cittadini per la comprensione."