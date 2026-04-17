19 aprile Giornata Nazionale Donazione Organi: al San Luigi sportello diretto nel registro nazionale.

Nel 2025 all’AOU San Luigi Gonzaga sono state effettuate 130 donazioni di organi e tessuti, 107 donazioni di coppie di cornee, 17 epifisi femorali e 6 organi, un risultato che conferma la forte vocazione dell’Azienda in questo ambito. Un impegno che si distingue anche per la specificità della presenza di uno sportello interno che registra direttamente le dichiarazioni di volontà nel sistema nazionale. È con questi numeri e questa esperienza che il San Luigi partecipa alla Giornata Nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule del 19 aprile.

“La nostra Azienda mantiene una forte sensibilità in tema di donazione” dichiara Davide Minniti - Direttore Generale dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano - “è attivo da oltre 3 anni uno sportello per la registrazione delle dichiarazioni di volontà in merito alla donazione di organi e tessuti dopo il decesso, che rappresenta un valore aggiunto per chi sceglie di esprimere il consenso alla donazione. Colgo l’occasione per ringraziare lo Staff multidisciplinare e multi professionale per l’impegno sul tema che si aggiunge al lavoro quotidiano di ciascuno”.

“In occasione della Giornata Nazionale dedicata alla Donazione Organi, desidero rinnovare l’invito a dipendenti e cittadini ad esprimere e registrare la propria scelta presso il Coordinamento Ospedaliero delle Donazioni di Organi e Tessuti dove personale qualificato potrà chiarire dubbi e rispondere a quesiti specifici” conferma Salvatore DiGioia, Direttore Sanitario Aziendale.

Registrare la propria volontà è di fondamentale importanza perché permette ad un cittadino di esercitare un proprio diritto (Legge 91/99) di sollevare i propri cari dalla scelta.

Per informazioni e prenotare un appuntamento contattare il CODOT al numero 335.1516263 o inviare una mail a codot@sanluigi.piemonte.it