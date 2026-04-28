Segnaletica sbiadita, al via i lavori anche a Santa Rita

Lavori in via Filadelfia e via Tripoli

Con l’arrivo della bella stagione e il rialzo delle temperature, torna in primo piano la manutenzione della segnaletica stradale a Torino. Questa mattina gli operai di Gtt sono intervenuti nel quartiere Santa Rita, in particolare tra via Filadelfia e via Tripoli, per il rifacimento delle strisce orizzontali ormai sbiadite.

Piano restyling

L’intervento rientra nel più ampio piano di “restyling” della segnaletica, avviato nelle scorse settimane su indicazione della Città e delle Circoscrizioni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Nel mirino soprattutto attraversamenti pedonali, stop e zebrature, elementi fondamentali per la visibilità e la prevenzione degli incidenti, soprattutto nelle ore serali.

Interventi periodici

Con il passare del tempo e l’usura dovuta al traffico e agli agenti atmosferici, infatti, molte strisce tendono a perdere efficacia, rendendo più difficile la percezione della segnaletica da parte di automobilisti e pedoni. Da qui la necessità di interventi periodici, concentrati soprattutto nei mesi più caldi, quando le condizioni meteo permettono una migliore resa dei lavori.

Il cantiere odierno a Santa Rita rappresenta solo una delle tappe di un programma più ampio che nelle prossime settimane interesserà altri quartieri cittadini. L’obiettivo è garantire una rete viaria più sicura e ordinata, intervenendo in modo puntuale nelle aree più critiche.