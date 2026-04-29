Dopo la riqualificazione, riapre l'ecocentro di Coazze

Nella seduta di Consiglio comunale che si è tenuta ieri 28 aprile, il Sindaco Alessandro Oliva - nelle sue comunicazioni - ha reso noto che in data 1° aprile l’assemblea dei soci di Cidiu S.p.A. ha approvato, all’unanimità, la proposta di realizzazione del CDR di Coazze con gestione intercomunale.

Si conclude così un iter avviato dopo la chiusura nel 2024 del precedente Ecocentro, divenuto non più conforme alla normativa vigente. L'esigenza di un nuovo impianto era stata più volte sollevata dai cittadini coazzesi, che si trovavano privi di un punto di conferimento adeguato.

Dopo lunghe trattative l’obiettivo è stato raggiunto. Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, già approvato dalla Giunta comunale, sarà trasmesso a Cidiu con mandato di procedere alla redazione del progetto esecutivo e al successivo affidamento dei lavori. Cidiu seguirà l'intera fase realizzativa: dall'iniziale bonifica dei terreni alla posa dei filtri per le acque meteoriche, dall'allestimento delle attrezzature alla gestione del personale.

Nel CDR verranno gestiti i soli rifiuti non pericolosi come: carta, imballaggi in plastica, vetro, legno, metalli, ingombranti, sfalci e macerie.