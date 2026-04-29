Le suore lasceranno Cumiana ad agosto: Ciofs e materna andranno avanti ancora per un anno

I tempi ora sono definiti: ad agosto le suore Figlie di Maria Ausiliatrice lasceranno Cumiana. Resteranno ancora attivi i corsi Ciofs sino a luglio 2027, così come le attività della scuola dell’infanzia, che, per un anno scolastico, verrà gestita in remoto.

Le Fma cercheranno nel frattempo una cooperativa che possa occuparsi della gestione della scuola e assorbire le dipendenti che ci lavorano attualmente. Mentre il personale a tempo indeterminato del Ciofs sarà destinato ad altre sedi del Centro italiano opere femminili salesiane.

Le superiore hanno fatto il punto in un incontro di due giorni fa, a cui hanno preso parte il sindaco Roberto Costelli e il parroco don Carlo Pizzocaro, che hanno diffuso una nota congiunta.

Uno dei nodi è l’oratorio, in attesa che si concretizzi il progetto del parroco di una nuova struttura. L’ipotesi per l’inverno è di svolgere attività al centro pastorale della Motta e d’estate alla Motta e a Pieve, ma in modalità ancora da definire. La soluzione estiva sarà adottata sicuramente nel 2027, ma probabilmente anche nel 2028. Resta invece da capire cosa sarà dell’immobile di via Boselli: le suore stanno cercando di alienarlo nel rispetto delle volontà di Paolo Boselli, che aveva donato i locali.