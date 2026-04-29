Rete bucata e instabile, scatta la rimozione dopo le polemiche

È stata rimossa nelle scorse ore la rete metallica danneggiata in via Nallino, nel tratto compreso tra il civico 46/A e il muro di un passo carrabile. L’intervento è stato eseguito dalla Circoscrizione 2 tramite l’ufficio tecnico, dopo una segnalazione del consigliere Piero Ventre del gruppo “Noi progettiamo per la 2”.

Una struttura deteriorata e pericolosa

La recinzione risultava bucata, rigida e potenzialmente pericolosa. Secondo quanto segnalato, nel varco creatosi nel tempo passavano anche studenti e ragazzi del vicino istituto Majorana, utilizzando di fatto un passaggio non sicuro e non autorizzato. La presenza della rete, ormai deteriorata, non garantiva più alcuna funzione di protezione, ma anzi rappresentava un possibile rischio per chi transitava nella zona.

L’intervento della Circoscrizione

Dopo le verifiche tecniche, la Circoscrizione 2 ha disposto la rimozione immediata della struttura, giudicata non più idonea e potenzialmente pericolante. L’intervento è stato completato, con l’obiettivo di eliminare un elemento di rischio e mettere in sicurezza l’area.