Camper e rifiuti in strada, nuove segnalazioni da Mirafiori sud

Camper e rifiuti in strada. Nuova segnalazione da via Negarville, nel quartiere Mirafiori sud. A intervenire è il consigliere della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera, che segnala criticità in particolare all’altezza del civico 31. Secondo quanto riportato, un camper risulterebbe parcheggiato stabilmente su suolo pubblico e utilizzato come estensione dell’abitazione privata di un nucleo familiare residente.

Nel documento, inviato all'attenzione della Città, si parla di continui spostamenti tra casa e mezzo e di criticità legate alla presenza di rifiuti e al peggioramento del decoro urbano.

Il consigliere richiama anche episodi che avrebbero contribuito ad alimentare un clima di tensione nella zona, già interessata in passato da interventi delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, la situazione avrebbe ricadute sulle attività commerciali del quartiere, con una riduzione della clientela e una crescente percezione di insicurezza.

"Nonostante i precedenti interventi delle forze dell’ordine - spiega Nucera -, la situazione rimane invariata, alimentando tra i residenti e gli esercenti un profondo senso di esasperazione e abbandono".