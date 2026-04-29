Chieri, l'autovelox di strada Fontaneto sarà riattivato dal 4 maggio

La Prefettura di Torino ha autorizzato la riattivazione del dispositivo di rilevamento della velocità (autovelox) di strada Fontaneto. Lo annunciano il Sindaco di Chieri Alessandro SICCHIERO e l’assessore alla Polizia locale, Prevenzione e Sicurezza Biagio Fabrizio CARILLO. L’autovelox di strada Fontaneto era stato “spento” dopo il decreto prefettizio del 9 febbraio 2026, che elencava, in modo non esaustivo, le strade sulle quali è possibile installare tali dispositivi. L’esclusione di strada Fontaneto da quel primo elenco nulla aveva a che vedere con la questione dell’omologazione/autorizzazione (che il MIT ha precisato in una circolare di considerare equiparabili), bensì con il tasso di incidentalità. «Abbiamo provveduto a far pervenire alla Prefettura tutta la necessaria documentazione integrativa, al fine di dimostrare l’importanza di poter mantenere l’autovelox in quel tratto di strada: è proprio grazie a questo strumento se negli ultimi anni abbiamo visto ridursi il numero degli incidenti. Vogliamo ricordare che con l’approvazione della variazione al Bilancio, abbiamo stanziato 30mila euro per l’attuazione del “pacchetto” di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza di strada Fontaneto. Inoltre, il decreto prefettizio del 9 febbraio ha individuato ulteriori strade provinciali in cui installare nuovi dispositivi, e in tal senso è già stata firmata una convenzione con Città Metropolitana di Torino-CMTo». La riattivazione è prevista a partire dal 4 maggio.