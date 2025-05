Da lunedì stop alla metro di Torino anche di notte

Novità di orario per la metropolitana di Torino

Ultimi giorni in cui la metropolitana di Torino resta aperta la sera. Dopo due settimane in cui il servizio è stato prolungato fino a mezzanotte, se non oltre, da lunedì la linea 1 torna alla chiusura "anticipata". A ribadirlo anche i cartelloni informativi appesi nelle varie stazioni da Fermi a Bengasi.

Gli orari notturni

Venerdì e sabato i convogli circoleranno fino all'una di notte, mentre domenica sino a mezzanotte. Dal 6 maggio si torna "all'antico".

I nuovi orari

Da lunedì al giovedì quindi la linea 1 sarà in servizio dalle 5.30 alle 21.30: i bus sostitutivi circoleranno dalle 22 a mezzanotte e mezzo. La domenica dalle 7 alle 21.30, con pullman operativi fino a 0.30. Il venerdì ed il sabato la metropolitana sarà in circolazione dalle 5.30 all'una.

Questo perché devono essere completati i lavori di migrazione degli impianti di terra del sistema di segnalamento CBTC.