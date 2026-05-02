Una passione lunga 40 anni che si vestirà d’azzurro

Il presidente dell’‘Accademia Scherma Pinerolo’ Paolo Gay giocherà nella Nazionale italiana di scherma, specialità sciabola, per i Campionati Europei Master a squadre. La competizione si svolgerà a Cognac, in Francia, dal 14 al 17 maggio. Gay ha 47 anni ed è un funzionario di banca che coltiva da oltre quarant’anni la passione per la scherma. Un impegno costante che lo ha portato a raggiungere traguardi significativi, fino alla convocazione nella Nazionale.

Nel giugno 2019 viene fondata l’‘Accademia Scherma Pinerolo Asd, che unisce di fatto le due associazioni di scherma già presenti sul territorio pinerolese: l’Accademia Scherma ‘La Maschera di Ferro’ e il ‘Circolo Scherma Pinerolo’. Da allora Gay ricopre il ruolo di presidente, contribuendo alla crescita e alla promozione di questa disciplina sul territorio. Alla base del suo percorso sportivo c’è una passione profonda: “Mi sono innamorato di questo sport perché oltre alla componente fisica, richiede anche un’intensa forza mentale, concentrazione e intuito sono fondamentali per la riuscita del match”.

In vista dell’appuntamento europeo, l’atleta sta seguendo una preparazione rigorosa: “Mi alleno con la stessa disciplina che uso per prepararmi a qualsiasi altra gara. I miei allenamenti sono quotidiani e mi impegnano dalle 3 alle 4 ore. Sono allenamenti mirati che comprendono anche la parte più tecnica degli assalti”.