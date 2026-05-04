Con “Giochiamo insieme” via Balbo si trasforma in una palestra a cielo aperto

Riparte domani, martedì 5 maggio, il progetto “Giochiamo insieme”, giunto alla sua quarta edizione dopo lo stop del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria. L’iniziativa animerà l’area pedonale di Via Balbo, nel tratto compreso tra via Buniva e Via Guastalla, proponendo attività sportive rivolte a minori e adulti.

Il progetto nasce con un duplice obiettivo: favorire inclusione e socializzazione attraverso lo sport e valorizzare uno spazio urbano spesso sottoutilizzato, trasformandolo in un punto di aggregazione sicuro e accessibile per la cittadinanza.

La prima fase

La prima fase si svolgerà fino al 5 giugno, con appuntamenti dal lunedì al giovedì, dalle 16.30 alle 18.30. Una seconda tranche è già prevista a partire dal mese di ottobre, con le stesse modalità organizzative.

L’iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione 7, è realizzata grazie alla collaborazione di diverse realtà sportive del territorio: Safatletica, Polismile e Cinque Pari. Ognuna proporrà specifiche attività nelle giornate assegnate, spaziando dall’atletica leggera all’hip hop fino al minibasket.

La 7: "Territorio più vivo"

A sottolineare il valore dell’iniziativa sono il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e i coordinatori Ferdinando D’Apice e Silvio Sabatino: “Le attività saranno liberamente fruibili e avranno l’obiettivo di rendere vivo il territorio, valorizzando uno spazio pedonale sicuro in un’area caratterizzata dalla presenza di traffico e sosta veicolare”.

Un progetto che, dopo il consenso delle edizioni precedenti, punta dunque a consolidarsi come appuntamento fisso per il quartiere.