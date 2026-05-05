Quattro concerti verso il bicentenario della scomparsa di Beethoven

Un piccolo festival di 4 appuntamenti, inserito nella rassegna ‘In Crescendo’, porterà sul palco di viale Giolitti 7 a Pinerolo la musica di Ludwig van Beethoven.
L’Accademia di Musica cittadina propone questo ciclo in vista del 2027, in cui ricorrerà il bicentenario della scomparsa del musicista.
Gli appuntamenti saranno tutti di martedì, a partire da stasera, 5 maggio, sino al 26 maggio, con inizio alle 20,30. Protagonisti i giovani talenti dei corsi di Perfezionamento dell’Accademia, musicisti già avviati alla carriera che studiano sotto la guida di docenti affermati come Emanuele Arciuli, Gabriele Carcano, Pietro De Maria, Patrick Demenga, Filippo Gamba, Lukas Hagen, Lucy Hall, Luca Magariello, Enrico Pace, Trio di Parma, Roberto Plano, Mariangela Vacatello e Cecilia Ziano.
Gli allievi sul palco saranno: Sveva Botrugno, Janine Bratu, Leonardo Priori, violini; Eugenio Catale, Paolo Tomasini, violoncelli; Andrea Boella, Matteo Borsarelli, Vito Alessio Calianno, Michele Chinellato, Gianluca Faragli, Pier Carmine Garzillo, Giulio Mandrile, Lorenzo Pusterla, Angelica Roblin, Matteo Sebastiani, Luca Troncarelli, pianoforte; Trio Mantegna (Sofia Eleonora Podestà violino, Francesco Abatangelo violoncello e Alessandro Lunghi pianoforte).
Il costo del biglietto è di 5 euro a spettacolo. Ingresso libero per gli abbonati della stagione concertistica ‘Ascolti’. Prenotazioni a 0121321040 o 3939062821 o organizzazione@accademiadimusica.it.