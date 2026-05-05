Torino Jazz Festival 2026: oltre 19 mila spettatori e 90% delle capienze disponibili

101 appuntamenti complessivi, 81 concerti, 72 luoghi coinvolti e 297 musicisti, per un totale di 19.176 spettatori, in linea con i numeri dell’anno scorso (19.184, ndr), e con oltre il 90% delle capienze disponibili. Si chiude così la XIV edizione del Torino Jazz Festival, diretta da Stefano Zenni. La prossima edizione si svolgerà dal 23 al 30 aprile 2027.

“Lo slogan The Sound of Surprise descrive bene non solo le tante e diverse musiche ascoltate durante il festival”, riflette Stefano Zenni, “ma anche la partecipazione di un pubblico straordinariamente diversificato, le sue reazioni, l’entusiasmo di poter scoprire la bellezza nei tanti spazi che la città offre a chi la visita. La sorpresa è anche nelle parole dei musicisti che, dietro le quinte, si sentono accolti e valorizzati dalla passione di chi il festival lo organizza. A Torino tocchiamo con mano che il jazz è più vivo che mai.”

Rispetto all’edizione 2025 sono stati 14 appuntamenti in più, di cui 10 concerti aggiuntivi e 14 nuove sedi. Anche il numero delle produzioni artistiche rafforza questo andamento: 8 produzioni complessive, di cui 5 originali, e 8 esclusive.

Gli altri numeri

Accanto alla programmazione concertistica, Jazz Talk, Jazz Cinema e Jazz Special confermano il ruolo del festival come spazio di approfondimento e confronto culturale, offrendo occasioni di riflessione, racconto e lettura intorno alla storia del jazz, alle sue eredità e alle connessioni con altri linguaggi artistici, coinvolgendo più di 3.000 persone. Anche in questa edizione, questi percorsi hanno ampliato il dialogo con il cinema, il pensiero musicale e il racconto culturale, rivolgendosi a pubblici differenti.

Grande successo anche per i Jazz Blitz, con 29 appuntamenti diffusi che hanno attraversato l’intera città nei luoghi di assistenza, accoglienza e incontro, coinvolgendo anziani, bambini e persone con disabilità, per una partecipazione di oltre 1.000 persone. Il format si conferma tra i più rappresentativi del festival: una presenza musicale capillare capace di portare il jazz nei luoghi della quotidianità, della cura e della socialità urbana. Ormai parte integrante dell’identità del festival, i Jazz Blitz rappresentano uno degli elementi più riconoscibili della relazione tra il TJF e il territorio.

Particolarmente significativo il dato relativo alla partecipazione delle nuove generazioni: la biglietteria registra quasi 300 ingressi under 14, a cui si aggiunge una presenza crescente di pubblico giovane nei diversi appuntamenti, favorita dalle attività dedicate, dai percorsi di avvicinamento ai linguaggi musicali contemporanei e da una politica di accessibilità culturale sempre più definita.

Torino Jazz Festival Piemonte

Ora la palla passa al Torino Jazz Festival Piemonte, che torna nel 2026 con la sua ottava edizione, confermandosi come progetto di riferimento per la diffusione del jazz su scala regionale. Anche quest’anno il festival coinvolgerà le otto province del Piemonte, portando 21 concerti e progetti artistici nei teatri e negli spazi culturali del territorio dall’8 maggio al 20 novembre. Realizzato da Fondazione Piemonte dal Vivo, con il supporto di Fondazione per la Cultura Torino e in collaborazione con Consorzio Piemonte Jazz, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del jazz contemporaneo, rafforzando il rapporto tra programmazione culturale, reti territoriali e sviluppo dello spettacolo dal vivo.