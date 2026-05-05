Circoscrizione 2, riapre il centro d’incontro Cimabue: attesa per via Plava

Segnali di ripartenza per gli spazi di aggregazione della Circoscrizione 2. Il presidente del centro civico, Luca Rolandi, ha annunciato la riapertura del centro d’incontro Cimabue, tornato operativo con la presenza di un commissario per garantirne la gestione.
Cimabue riapre dopo lo stop
La riattivazione del centro rappresenta un passo importante per il quartiere, restituendo ai cittadini uno spazio dedicato alla socialità, alle attività ricreative e all’incontro, dopo un periodo di inattività.
Via Plava ancora chiuso per problemi tecnici
Resta invece chiuso il centro d’incontro di via Plava, fermo a causa di un problema idraulico. Dalla Circoscrizione filtra comunque ottimismo: l’auspicio è che la struttura possa riaprire a breve, una volta risolte le criticità tecniche.
Il ritorno alla piena operatività dei centri d’incontro è da considerarsi un elemento centrale per la vita sociale del territorio, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione.