La Penny Wirton di Pinerolo ‘matura’ e diventa associazione

Questo è l’anno della maturità per la Penny Wirton di Pinerolo. La scuola informale e gratuita di italiano per immigrati, nata nel 2018 al Liceo Porporato di Pinerolo è diventata un’associazione ed ente del Terzo settore. “Le nostre radici rimangono al Porporato che è anche la sede operativa ma con questo atto abbiamo acquisito una nostra autonomia nel dialogo costante con altre agenzie del territorio che si occupano di inclusione: il Consorzio intercomunale dei servizi sociali, la Diaconia valdese, la Caritas, il Centro provinciale istruzione adulti, e la Rete Inclusione” afferma Elisa Sartori, eletta presidente dell’associazione e una delle fondatrici.

I volontari storici nel direttivo

Vicepresidente della neonata associazione, ufficializzata il 31 marzo, è un’altra docente che si è occupata del Penny Wirton fin dall’inizio: Carla Sclarandis. Nel ruolo di tesoriere è stato eletto Diego Turinetto e come segretaria Cristina Savino. I consiglieri sono altri volontari storici della scuola: Roberto Brosia, Gabriella Cagna Vallino, Alessandra Junck e Paola Riccardi.

L’associazione Scuola Penny Wirton Pinerolo conta 22 soci fondatori e una rete di volontariato in espansione: “Abbiamo iniziato in punta di piedi: alla nascita del progetto, nel 2018, i volontari erano undici di cui sei studenti. Ora gli studenti sono un’ottantina e una trentina invece i volontari adulti esterni alla scuola: spesso sono famigliari dei ragazzi, studenti usciti dal Porporato, insegnanti in pensione, cittadini affascinati dall’iniziativa”.

Contemporaneamente è cresciuto il numero di stranieri che frequenta la Penny Wirton: “Oggi sono circa 120. Il boom delle iscrizioni è partito nel 2023, anno in cui, inoltre, abbiamo partecipato al Convegno nazionale di Roma delle scuole Penny Wirton”.

Nuovi servizi e progetti in corso

La rete delle scuole dove si insegna italiano agli stranieri con un modello didattico ‘uno a uno’, nata a Roma su iniziativa dello scrittore Eraldo Affinati e della moglie Anna Luce Lenzi, è estesa in tutta Italia. E l’esempio pinerolese ha ispirato la nascita della Penny Wirton di Torino.

Il progetto partito al Porporato con il passare del tempo si è poi esteso sul territorio. Nell’Istituto di via Brignone le lezioni continuano a svolgersi il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 16,30. Nel 2025 sono stati attivati incontri anche al centro di accoglienza della Stazione di Posta di Pinerolo, dove i volontari sono attivi il lunedì dalle 14,30 alle 15,45. Più recente è l’attivazione del servizio a Bricherasio in Sala Aldo Moro dove ci si incontra il martedì, dalle 17,30 alle 19.

“Ciò che caratterizza l’associazione è l’attenzione alla formazione dei volontari, sviluppata attraverso percorsi interni di autoformazione e attraverso una collaborazione scientifica con il professore Matteo Umbro dell’Università di Tor Vergata che ha scelto la nostra scuola per una ricerca sociologica nazionale” aggiunge Sartori.

Inoltre, alcuni studenti stranieri sono coinvolti nella realizzazione di un cortometraggio proposto dalla Diaconia valdese che sarà presentato il 20 giugno.