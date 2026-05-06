Altri 7 milioni per riqualificare Valentino e nuova Civica Centrale: ad agosto addio alla biblioteca di via della Cittadella

Nuove risorse da parte della Fondazione CRT per riqualificare il parco del Valentino e completare il recupero della Biblioteca Civica Centrale. Il contributo erogato sarà di 7 milioni di euro, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente l'ex complesso di Torino Esposizioni.

I lavori

A marzo 2024 sono iniziati i lavori di trasformazione dell'ex polo fieristico realizzato da Ettore Sottsass, Pier Luigi Nervi e Riccardo Morandi. Dopo gli scavi, le bonifiche, le demolizioni e la rimozione del materiale residui, sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo polo culturale. La conclusione del cantiere è prevista per l'estate 2026, con il taglio del nastro in autunno.

“La riqualificazione del Parco del Valentino e la nuova Biblioteca Civica Centrale - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - sono progetti su cui come amministrazione abbiamo investito e crediamo moltissimo, certi che sapranno offrire a torinesi e turisti un rinnovato polmone verde ed un polo culturale e turistico di eccellenza".

"Questo intervento rappresenta un nuovo tassello strategico del progetto ‘Torino Cambia’" ,aggiunge la Presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi, che prosegue: "Mettiamo a disposizione ulteriori 7 milioni di euro, attraverso il fondo accantonamenti legato ai ritorni fiscali".

Segnaletica e battelli

Nel dettaglio, il contributo sarà destinato a finanziare l’allestimento degli arredi della nuova sede della Biblioteca Civica Centrale, lo sviluppo e la realizzazione di un sistema integrato di identità visiva, segnaletica e orientamento che coniugherà le diverse vocazioni del nuovo polo, culturali, universitarie, artistiche, turistiche, sportive e di valorizzazione del fiume Po. E ancora: il completamento dei lavori della Biblioteca, del Teatro Nuovo e delle opere che garantiranno piena accessibilità al polo del Valentino dai nuovi attracchi della navigazione fluviale full electric lungo il Po.

In parallelo si apre una nuova fase del percorso di trasferimento della biblioteca civica Centrale di via della Cittadella nella nuova sede di Torino Esposizioni. Le attività di spostamento dei volumi sono iniziate lo scorso gennaio. Si tratta di circa 150 mila libri, che saranno disponibili per la consultazione e il prestito all’apertura della nuova sede.

Cambiano gli orari alla Centrale

A partire da lunedì 11 maggio i servizi della biblioteca Centrale saranno rimodulati, per consentire di organizzare le attività necessarie al trasferimento degli uffici e delle collezioni nella nuova sede. Il servizio di prestito del materiale in deposito resterà disponibile su prenotazione, con ritiro presso un’altra sede a scelta dell’utente. La consultazione dei materiali a magazzino sarà possibile il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 19, mentre le collezioni storiche e speciali saranno consultabili su prenotazione. Resteranno regolarmente aperte le sale dedicate alla consultazione di quotidiani e riviste, alla lettura e allo studio.

Dal 3 agosto chiude Cittadella

Da lunedì 3 agosto la sede di via della Cittadella chiuderà al pubblico. Il prestito dei volumi custoditi in deposito dalla biblioteca Centrale sarà comunque possibile con ritiro in altra sede, fatta eccezione per i volumi coinvolti nelle operazioni di ricollocazione nella sede di Torino Esposizioni, che torneranno disponibili con l’apertura della nuova biblioteca, prevista nell’autunno 2026.

La Guidetti Serra

Prosegue intanto il percorso di potenziamento della biblioteca Bianca Guidetti Serra. Situata in piazzetta Università dei Maestri Minusieri, a 500 metri dall’attuale sede della biblioteca Centrale, la struttura assumerà un ruolo fondamentale per l’utenza della zona centro. Già da inizio febbraio la biblioteca è aperta con un orario esteso: il lunedì dalle 12.30 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 15.30.

La riorganizzazione degli spazi interni ed esterni porterà, entro luglio, all’apertura di una sala per la consultazione di quotidiani e riviste, di una sala polivalente per attività culturali e di un'area dedicata ad attività di gruppo. Le postazioni per lo studio passeranno dalle attuali 40 a 125 e saranno aggiunte 30 nuove sedute informali. Previsti inoltre l’apertura di un'area esterna attrezzata, il rafforzamento delle attività dedicate a bambini e giovani adulti, il potenziamento del servizio wi-fi e nuove dotazioni digitali.