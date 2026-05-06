Frossasco, sorpresi a rubare rame in un capannone: arrestato un 53enne

Un intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo a Frossasco, nella serata del 4 maggio, dopo un tentativo di furto all’interno di un capannone industriale.

L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo radiomobile di carabinieri di Pinerolo, intervenuti intorno alle 22 in via Piscina, dove è stato sorpreso un 53enne di origine romena mentre, insieme ad alcuni complici poi fuggiti, stava asportando cavi di rame dall’impianto elettrico della struttura.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, il gruppo avrebbe tentato di sfilare il materiale elettrico dal capannone prima di essere scoperto dai militari.

Gli altri soggetti coinvolti sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, disposto dall’autorità giudiziaria competente.