Tangenziale nel caos: altro incidente, stavolta prima del sito interporto. Traffico in tilt

Tangenziale nel caos: altro incidente e traffico in tilt

La pioggia è stata quasi certamente la causa del secondo incidente avvenuto nella prima mattina di oggi, mercoledì 6 maggio, sulla tangenziale di Torino.

Lunghe code e traffico paralizzato

Dopo l'autocarro che si era ribaltato tra Borgaro e Caselle, stavolta la carambola è avvenuta poco prima del sito interporto, in direzione Milano, tangenziale sud.

Sono stati 4 i mezzi coinvolti, con 2 feriti lievi (codice verde) portati all'ospedale San Luigi di Orbassano. Il risultato sono lunghe code in entrambe le direzioni.