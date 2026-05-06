Torino Shadow: a Cannes il corto di Jia Zhang-Ke girato tra la Cina e la città sabauda

Il cortometraggio Torino Shadow, diretto da Jia Zhang-Ke, sarà presentato in anteprima mondiale in Cannes Classics Special Screenings, che è parte dell’Official Selection del prossimo Festival di Cannes.

Interpretato da Zhao Tao, il cortometraggio si svolge tra la Cina e Torino, aggiungendo un nuovo capitolo internazionale all’opera di Jia lasciando intatta la particolare attenzione che il regista dedica ai luoghi, al movimento e alle realtà sociali contemporanee. Il cortometraggio ritrae la città di Torino e il suo patrimonio culturale, con sequenze girate alla Mole Antonelliana e al MAUTO – Museo dell’Automobile di Torino, e si conclude con una calorosa lettera d’amore al cinema.

“Realizzo film, ma prima di tutto sono un appassionato di cinema - dichiara il regista Jia Zhang-Ke. Era da tempo che desideravo realizzare un film in omaggio all’arte cinematografica, ma non sapevo da dove cominciare. Nel 2025 Carlo Chatrian mi ha contattato proponendomi l’idea di realizzare un cortometraggio dedicato all’arte cinematografica. Ho accettato immediatamente il suo invito e questo cortometraggio è una mia confessione d’amore per il cinema e per i registi che adoro profondamente”.

Coprodotto dal Museo Nazionale del Cinema e dal Jia Zhang-Ke Art Centre e rappresentato da MK2, Torino Shadow è l’ultimo capitolo di Torino Encounters; dedicato ai cortometraggi d’autore, il progetto incoraggia i registi a utilizzare il Museo, i suoi archivi e le sue collezioni come materiale narrativo, a interagire con la città di Torino come soggetto o ambientazione e a sperimentare il mezzo cinematografico come arte e riflessione sulla storia del cinema.

Il primo film, Ecce Mole di Heinz Emigholz, è un ritratto artistico dell’edificio simbolo di Torino ed è stato presentato in anteprima al New York Film Festival 2025, per poi essere proiettato in festival di tutto il mondo. Il prossimo film di Torino Encounters, Trailer For Dante's "Paradiso" di Radu Jude, sarà presentato in anteprima nel corso del 2026. Attualmente in produzione c’è Parvenza di Gianluca e Massimiliano De Serio, mentre sono in fase di sviluppo i film di Jessica Sarah Rinland e Aleksandr Sokurov.

“Siamo felici che Torino e il Piemonte siano rappresentati al Festival di Cannes, ma sono particolarmente soddisfatto che il nostro progetto Torino Encounters stia ottenendo risultati così brillanti - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Nel suo film, Jia Zhang-Ke ha sapientemente ritratto il Museo Nazionale del Cinema e Torino, rendendo un omaggio originale alla nostra istituzione e alla città che la ospita”.

“Jia Zhang-Ke aveva già visitato il Museo in passato e ha accolto l’idea con molto entusiasmo - sottolinea Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Nell’ottobre 2025 abbiamo trascorso due giorni alla ricerca di alcune location a Torino e ad esplorare il Museo in profondità. Pensavo volesse girare una o due sequenze all’interno della Mole come tributo alla nostra comune passione per la storia del cinema, ma quando mi ha inviato una prima bozza della sceneggiatura sono rimasto totalmente sorpreso. Riflettendo la sua nota passione per il melodramma, Torino Shadow è un cortometraggio narrativo ricco e complesso che ruota intorno alla distanza geografica e agli elementi che uniscono le persone, cinema compreso. Un modo ideale per promuovere il Museo come luogo che non solo conserva la memoria del cinema, ma come fonte di ispirazione per nuove creazioni”.