Ponticello al Valentino transennato da anni, la segnalazione dei cittadini

Prosegue da tempo la situazione di degrado segnalata su un piccolo ponticello all’interno del parco del Valentino, dove da diversi anni è presente un’area delimitata da cartelli di “lavori in corso”.

A riportare nuovamente l’attenzione sul caso è la testimonianza di una frequentatrice del parco, che sottolinea come la struttura risulti inutilizzabile da almeno cinque anni. "Basterebbe la sostituzione di una trave in legno per ripristinare la piena fruibilità del ponticello".

Nell'attesa proseguono gli interventi di manutenzione diffusa all’interno del parco del Valentino, finalizzati al miglioramento della sicurezza e della fruibilità dei percorsi pedonali e delle strutture presenti. I lavori riguardano principalmente ripristini puntuali e sistemazioni del verde, con l’obiettivo di restituire progressivamente piena funzionalità alle aree interessate.