Metropolitana, arrivano le pensiline per le scale mobili: dialogo in corso tra Gtt e InfraTo

Fuori servizio. È questo il cartello che campeggia spesso sulle scale mobili della metropolitana di Torino, soprattutto su quelle esterne. E così dopo mesi di discussione, arriva una possibile soluzione: InfraTo sta valutando con Gtt l'avvio di una sperimentazione su due o tre stazioni per realizzare delle pensiline a copertura degli impianti esterni in autofinanziamento, in attesa di eventuali sponsor.

Solo 52 impianti interni

Le scale mobili - che dalla strada portano all'accesso sotterraneo - sono spesso soggette a rotture complice la pioggia, le foglie e i detriti. Su 142 totali, solo 52 sono all'interno delle stazioni da Fermi a Bengasi. I restanti sono esterni, quindi a rischio blocco per gli agenti atmosferici.

Da qui la necessità di coprire gli impianti ed il dialogo tra InfraTo e Gtt. Al momento non si sta ancora con certezza in quali fermate verrà avviata la sperimentazione, ma una delle ipotesi potrebbe essere di iniziare dalle quelle su corso Francia, come Principi d'Acaja, Bernini e Racconigi. "Vogliamo cominciare -ha spiegato l'Amministratore Delegato di InfraTo Bernardino Chiaia - con due o tre pensiline: vederle installate è diverso rispetto a parlarne".

Uno dei punti fondamentali per mettere le coperture è il dialogo con la Soprintendenza: dovrà infatti essere ridotto il più possibile il loro impatto sul contesto architettonico della zona centrale e non solo.

Prolungamento metro 1

Per quanto riguarda il prolungamento della metro 1 fino a Cascine Vica di Rivoli, come chiarito da Chiaia, "non ci sono novità". "Stiamo andando avanti - ha aggiunto - a piccoli passi, in attesa di capire se la società Ici (Italiana Costruzioni Infrastrutture) riuscirà a presentare il piano di rientro".

Per cercare di ridurre i disagi legati al cantiere, InfraTo sta lavorando per chiudere il prima possibile i lavori sulla parte superficiale. L'obiettivo è di liberare una parte di corso Francia tra Collegno e Rivoli per l'estate, rimuovendo alcuni carroponti.