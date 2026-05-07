Tra fioriture e villaggi fuori rotta: il Marocco di Del Din e Massa

Dai terreni ghiacciati popolati di orsi polari alle fioriture mediterranee. Stefano Del Din e Monica Massa tornano a ‘Boccioli di cultura’, rassegna organizzata dall’associazione Poggio Oddone in collaborazione con la sezione Cai di Pinasca, il Comune e la biblioteca di Perosa Argentina.

Venerdì 8 maggio racconteranno il loro viaggio in Marocco, svolto nel 2024. ‘Marocco. Viaggio tra storia, cultura e tradizioni’ è l’ultimo appuntamento della rassegna. I coniugi perosini erano già stati protagonisti dell’incontro del 29 aprile dedicato alla Norvegia artica.

Pensando al Marocco vengono in mente il caldo e i paesaggi aridi battuti dal sole. Ma questo non è ciò che cercavano Del Din e Massa che hanno visitato il Paese nordafricano a marzo. “È il periodo del verde e delle prime fioriture e per questo abbiamo scelto quel mese. C’è un clima non paragonabile a quello estivo, che è afoso”, spiega Del Din.

La coppia ha trascorso sei giorni nel territorio tra la costa nord del Marocco e il Medio Atlante: “Abbiamo visitato solo due città principali, Chefchaouen e Fes, per il resto la scelta è ricaduta su percorsi fuori dalle rotte turistiche principali. Ci siamo fatti guidare dalla morfologia del territorio”.

Spesso si sono affidati all’improvvisazione, diversamente da ciò che avevano fatto in Norvegia, dove tutto era organizzato nei dettagli: “Non avevamo molti giorni a disposizione e abbiamo deciso di lasciarci guidare da ciò che avremmo trovato sul posto. È stato quindi un viaggio diverso dall’altro, organizzato nei dettagli”, spiega Del Din.

Non hanno trovato solo fioriture ma anche un’umanità inaspettata: “Facendoci guidare dalla morfologia del territorio abbiamo scoperto dei villaggi speciali immersi nella campagna”. Per alcuni degli abitanti di questi piccoli insediamenti, sono stati i primi turisti incontrati nella loro vita: “Un giorno nei pressi di Fes abbiamo avvistato una conformazione rocciosa particolare: una via di mezzo tra un altipiano e un canyon. Decisi ad esplorarlo, abbiamo scoperto all’interno dei piccoli villaggi di pastori e coltivatori che non avevano mai incontrato prima turisti in quella zona”.

Questo e altri incontri con la storia, la cultura e le tradizioni del Marocco, saranno protagonisti dell’appuntamento di domani, venerdì 8 maggio, alle 21, nella biblioteca di piazza Europa 3. L’ingresso è libero.