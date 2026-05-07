Dai 19 ai 92 anni: tutti i premiati del raduno dei trattori di Bricherasio [FOTO]

C’erano alla guida ragazzi e ragazze appena diciannovenni e chi al volante ha superato ormai i novant’anni. C’era anche chi, pur di essere premiato, ha coinvolto tutto la famiglia arrivando al raduno in sei, ognuno con il proprio trattore. Questi sono alcuni dei numeri del raduno trattoristico organizzato dagli Amici di San Michele e che si è svolto a Bricherasio domenica 3 maggio.

“Quest’anno abbiamo segnato un altro record, arrivando a 130 trattori” afferma con soddisfazione Tony Bolla, consigliere comunale e membro del gruppo Amici di San Michele. Alcuni di loro, un paio di giorni prima, avevano già partecipato alla sfilata in occasione fiera del Primo Maggio di Luserna San Giovanni.

Ad essersi aggiudicati i premi per il conducente e la conducente più giovani sono Riccardo Geraci e Marta Bertalotto, entrambi del 2007. In cima alla classifica del più anziano si è riconfermato Elvi Fornerone con i suoi 92 anni.

Il premio al trattore più vecchio è stato ritirato da Roberto Vicino con il suo Landini Velite del 1936 mentre ad Andrea Cairus è stato consegnato quello per il mezzo più recente: un Same Dorado 75, immatricolato il 28 aprile 2026.

La nonese Anna Nota ha scalato la classifica dei conducenti arrivati da più lontano e Alex Odetto ha guidato il trattore con maggiori cavalli: un Fendt 305 cv.

Il nucleo famigliare individuato come il più numeroso è risultato quello di Bruno Bertolino, composto da sei conducenti.