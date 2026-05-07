SchoolVision 2026: al via da Torino le finali del song contest delle scuole superiori italiane

Anche quest'anno SchoolVision riparte da Torino - con la finale di sabato 9 maggio al Pala Ruffini. 15 le scuole finaliste, delle 65 partecipanti che hanno coinvolto 366 ragazzi in gara, di cui 72 band. SchoolVision è un progetto che coinvolge studenti delle scuole superiori in tutta Italia attraverso contest, workshop e attività formative.

Partito nel 2022 a Torino come ToVision, progetto ispirato all’Eurovision e rivolto agli studenti delle scuole superiori, il format torinese giunge quest'anno alla quinta edizione (la terza sotto il nome SchoolVision). Nato con l’obiettivo di avvicinare i giovani al linguaggio della musica contemporanea, SchoolVision è una realtà che parla alla Gen Z e che integra formazione, produzione e orientamento, creando un ponte tra scuola e mondo professionale. E il tutto è organizzato da un’associazione formata solo da under 25: Gen Z Now.

«SchoolVision non è solo un evento, ma un progetto di cui la Città è più che fiera - dichiara Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative della Città di Torino –. Nel quinto anno consecutivo di collaborazione confermiamo che la squadra di GenZnow è capace di stupirci sempre di più, creando uno show pensato appositamente per i giovani. Affiancarli nelle procedure burocratiche e sostenere l’iniziativa è stata quindi una scelta più che naturale fin dal primo momento in cui ci siamo visti. Non vediamo l’ora di vivere le emozioni e l’energia che solo Schoolvision sa regalare».

Gli studenti finalisti, nella preparazione dello spettacolo, hanno anche vissuto momenti di formazione intensiva con insegnanti di canto, attori, produttori e compositori, che hanno offerto loro un’esperienza immersiva e completa nel mondo dello spettacolo. In vista dell'evento, tutte le ragazze e tutti i ragazzi interessati a scoprire i segreti delle professioni legate al mondo dello spettacolo hanno potuto partecipare ai "backstage days", laboratori e workshop di formazione che si sono svolti durante l'anno. Le attività hanno previsto 3 giorni di laboratori inseriti in un protocollo di intesa triennale, dal 2025 al 2027 siglato tra GenZnow, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino e Fondazione per la Cultura Torino.