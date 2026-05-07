Airasca e None si tengono per mano con Avis nel cammino della prevenzione e della donazione

Prevenzione sanitaria, screening gratuiti e donazione di sangue saranno al centro delle ‘Giornate della Prevenzione’ promosse da Avis Airasca in collaborazione con Lions Airasca-None e Associazione Diabetici di Pinerolo. Il primo appuntamento è in programma sabato 9 maggio a None, in Piazza Cavour, dalle 8,30 alle 12, mentre domenica 10 maggio l’iniziativa si svolgerà ad Airasca, in piazza Castello, sempre dalle 8,30 alle 12, con una donazione straordinaria di sangue in contemporanea agli screening di prevenzione.

Sarà presente l’autoemoteca Avis per accogliere i donatori della sezione e chi desidera iniziare a donare. Per partecipare occorre avere tra i 18 e i 60 anni, pesare più di 50 kg e prenotarsi al numero 3342227638. L’iniziativa è stata voluta dal direttivo di Avis Airasca per avvicinare i cittadini alla donazione di sangue e ricordare la presenza del gruppo associativo, che solitamente condivide la sede prelievi con Avis None.

In entrambe le giornate saranno disponibili screening gratuiti senza prenotazione per diabete, glaucoma, osteoporosi e demenza senile, oltre alla raccolta di occhiali usati destinati al progetto solidale di Lions Airasca-None.

Ad oggi Avis Airasca conta 85 donatori attivi su un totale di 114 soci. Quello del 2026 è il secondo anno consecutivo in cui la sezione organizza una donazione straordinaria nelle piazze e anche grazie a iniziative di questo tipo, nel 2026 ha registrato 21 nuovi iscritti.