Pinerolo dà il benvenuto ai neo-diciottenni con un film e la consegna della Costituzione

Una Festa della Cittadinanza che vuole promuovere la partecipazione attiva, responsabile e consapevole alla vita cittadina. Il Comune di Pinerolo, in collaborazione con la Pro Loco, ripropone il progetto rivolto ai neo-diciottenni, con due appuntamenti previsti nel fine settimana.

Ragazze e ragazzi nati nel 2008 sono stati invitati ufficialmente attraverso una lettera a prendere parte alle iniziative pensate per loro, un’opportunità per conoscere da vicino e prendere parte al volontariato civico e collaborare con la Pro Loco. Domani, sabato 9 maggio, alle 16, al Cinema Ritz ci sarà la proiezione gratuita del film ‘Bangla’, mentre domenica 10 maggio, dalle ore 15,30 alle 16,30, in piazza Roma, parteciperanno con un loro banchetto a Mondo in Festa, evento organizzato dall’associazione Incontro Liqaa.

Durante gli eventi, i neo-diciottenni riceveranno un kit di benvenuto alla cittadinanza composto dalla Costituzione e dalla bandiera italiana. Verrà inoltre consegnata la tessera PineCult, che consente a giovani tra i 13 e i 29 anni di accedere a tariffe agevolate all’offerta culturale e sportiva del territorio.