Nuovi tirocini in Circoscrizione 8: candidature aperte

Nuove opportunità formative in arrivo per studenti e neolaureati della città. La Circoscrizione 8 ha pubblicato due nuovi bandi per l’attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari destinati a giovani interessati a un’esperienza formativa all’interno dell’amministrazione.

Il primo bando riguarda due posti per un tirocinio extracurriculare formativo della durata di sei mesi, con avvio previsto nel mese di giugno 2026. È prevista un’indennità mensile di 576 euro, oltre a un buono pasto da 7 euro. L’impegno richiesto è di 144 ore mensili, per un massimo di 36 ore settimanali.

Il percorso è rivolto a laureati e laureate che abbiano conseguito il titolo da non oltre dodici mesi rispetto alla data presunta di inizio delle attività. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 17 maggio 2026.

Il secondo avviso riguarda invece quattro posti per un tirocinio curriculare formativo gratuito, rivolto a studenti e studentesse. In questo caso l’avvio è previsto a partire dal mese di maggio 2026, mentre la scadenza per candidarsi è fissata all’11 maggio.

L’iniziativa punta a offrire ai giovani un’occasione concreta di formazione e avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso esperienze dirette nelle attività della Circoscrizione. Tutte le informazioni e i dettagli sui requisiti sono disponibili nei bandi pubblicati ufficialmente dall’ente.