Mercato di corso Spezia, al via il restyling: nuovo layout e aree riqualificate

Dopo settimane di polemiche e segnalazioni sullo stato di manutenzione e sull’assetto dell’area mercatale, arriva il progetto di riqualificazione del mercato di corso Spezia. L’intervento rappresenta una risposta alle criticità evidenziate nei mesi scorsi da operatori e Circoscrizione 8.

A riaccendere il dibattito (non più tardi di qualche settimana fa) era stato il presidente, Massimiliano Miano, che aveva sottolineato lo stato di difficoltà dell’area, tra disordine nella disposizione dei banchi, pavimentazioni ammalorate e criticità strutturali legate al plateatico.

Il nuovo progetto di riqualificazione

Il piano di restyling, studiato di concerto con l'assessorato al Commercio della Città di Torino e tutte le rappresentanze delle categorie merceologiche presenti nell'area, prevede un nuovo layout per il mercato, con una riorganizzazione uniforme dei circa 60 banchi attualmente presenti, rispetto ai 115 originari. L’obiettivo è migliorare ordine, fruibilità e attrattività dell’area mercatale.

Prevista anche la creazione di una nuova area parcheggio sul lato di Via Genova, pensata per migliorare l’accessibilità complessiva del mercato e la gestione dei flussi di visitatori.

Pavimentazioni e manutenzione del sedime

Il progetto include inoltre un intervento sulle pavimentazioni, oggi in parte deteriorate o irregolari, con lavori di sostituzione e sistemazione delle aree più compromesse. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e una migliore qualità dello spazio pubblico.

Il completamento dell’intervento è previsto in estate, in coordinamento con la chiusura del cantiere del teleriscaldamento, che ha interessato l’area negli ultimi mesi.

"Questo progetto - ha spiegato Miano -, è il risultato di un percorso di lungo periodo, sviluppato attraverso confronto istituzionale e pressioni costanti sul tema della riqualificazione del mercato".