Molino di Cavoretto, lavori ancora incompleti dopo 16 anni

Torna all’attenzione del Consiglio della Circoscrizione 8 la situazione del Molino di Cavoretto, grazie a una nuova interpellanza firmata dal Movimento 5 Stelle (Raffaella Pasquali e Vittorio Francone) che riaccende il dibattito sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi di completamento dell’intervento urbanistico.
Il precedente del 2023
Ma andiamo con ordine. Nel 2023 il Consiglio circoscrizionale, attraverso un’interpellanza ex art. 45 approvata all’unanimità aveva già chiesto chiarimenti alla società EdilTosa S.r.l. in merito alle opere previste nell’area del Molino di Cavoretto.
Lo stato dei lavori
La successiva risposta, datata 27 febbraio 2023, aveva evidenziato una situazione a più velocità: alcuni interventi risultavano completati, mentre altri erano ancora in fase di mancata realizzazione. In particolare, l’area prospiciente il fiume Po, relativa al lotto 4 del progetto, risultava ancora incompleta.
Secondo quanto riportato, la convenzione urbanistica sottoscritta il 4 aprile 2013, inizialmente con scadenza fissata al 4 aprile 2023, è stata prorogata di ulteriori tre anni in applicazione delle normative emergenziali e di semplificazione, posticipando così il termine ultimo al 4 aprile 2026.
Le nuove richieste alla Città
Alla luce dello stato attuale dei lavori, i consiglieri tornano ora a chiedere chiarimenti alla Città. In particolare, viene sollecitato un aggiornamento sul completamento del lotto 4, che comprende un nuovo edificio, il parcheggio e il parco, entro la nuova scadenza prevista.
"Ci chiediamo se il Comune intenda valutare l’escussione della fideiussione, qualora i lavori non dovessero rispettare i tempi, con l’obiettivo di completare definitivamente un’opera attesa da circa 16 anni" precisano Pasquali e Francone.
Cronoprogramma e opere pubbliche
Ulteriori richieste riguardano la necessità di un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, con tempistiche certe per la restituzione delle aree verdi e del parcheggio alla cittadinanza, oltre al completamento della pista ciclabile nel tratto interessato.
Un occhio di riguardo anche al progetto di ristrutturazione del Molino di Cavoretto da parte di Casa Oz, attualmente in corso. "Ci chiediamo se tale intervento possa in qualche modo compensare le eventuali opere non realizzate da parte di EdilTosa".