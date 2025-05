In bici al lavoro: arriva una velostazione vicino al Grattacielo della Regione

Buone notizie per chi si sposta in bicicletta per le strade di Torino. La Regione ha infatti deciso di costruire una velostazione vicina al Grattacielo, dove poter lasciare poter lasciare in sicurezza la propria due ruote, su modello di quella già presente a Cuneo.

A garantirlo l’assessore al Patrimonio Gian Luca Vignale, rispondendo in Aula all’interrogazione di Nadia Conticelli (Pd) per chiedere “una soluzione concreta, accessibile e sicura per il parcheggio di bici e monopattini, rivolto ai dipendenti e ai visitatori”.

Dove si farà

La zona individuata è quella dei giardini ovest, che si trova a metà strada tra il Grattacielo e la stazione ferroviaria del Lingotto. La Città di Torino ha chiesto la documentazione preliminare del progetto e nel maggio 2024 è stata incaricata una società di professionisti. "Si sta quindi definendo l’iter per la costruzione, l’allestimento e la gestione della velostazione” ha spiegato Vignale.

2.500 dipendenti al Grattacielo

Nell’interrogazione Conticelli ha evidenziato come i dipendenti della Regione Piemonte siano circa 3000, di cui circa 2500 al Grattacielo: sulla base di un questionario interno, il 10% si è detto disposto a usare la bici per recarsi sul proprio luogo di lavoro.

Piazza Piemonte è raggiungibile con la ciclabile di via Nizza. L'esponente dem ha anche chiesto che la sede del Consiglio regionale in via Alfieri sia dotata di un parcheggio ciclabile e di stalli idonei e sufficienti.