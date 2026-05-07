Rivoli, Adduce (Lega): “Piste ciclabili sì, ma fatte bene. Basta interventi ideologici e pericolosi: si faccia una revisione”

“Promuovere la mobilità sostenibile è giusto – dichiara Laura Adduce, consigliere comunale di Rivoli e segretario della Lega –, ma deve essere fatto con criterio. Oggi, purtroppo, assistiamo a una situazione in cui molte piste ciclabili risultano poco sicure, poco utilizzate e, in alcuni casi, addirittura dannose per la viabilità e per le attività del territorio”.



Negli ultimi anni, infatti, sono stati realizzati diversi tratti ciclabili, ma con criticità diffuse: corsie semplicemente tracciate sulla carreggiata senza separazione dal traffico, percorsi discontinui e interventi che hanno comportato la riduzione dei parcheggi, creando disagi per residenti e commercianti.

“Una pista ciclabile ha senso solo se è davvero sicura e funzionale – prosegue Adduce –. Diversamente si trasforma in un intervento inutile, se non pericoloso. La mobilità sostenibile non può essere imposta in modo ideologico, ma deve basarsi su buon senso, equilibrio e rispetto delle esigenze reali della città”.

Con la mozione presentata, il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rivoli chiede all’Amministrazione comunale di avviare una revisione seria della rete esistente, individuando i tratti non sicuri, poco utilizzati o incompatibili con la viabilità.

“In alcune zone sarà necessario rimuovere o ripensare completamente le piste attuali – conclude l’ex Vicesindaco Adduce – mentre in altre occorre investire davvero, realizzando percorsi in sede propria, con una separazione reale dal traffico e collegamenti funzionali tra i punti strategici della città. Allo stesso tempo, è fondamentale evitare scelte che penalizzino indiscriminatamente i parcheggi, mettendo in difficoltà cittadini e attività economiche”.