A None ‘L’onda della vita’ per riflettere sulla maternità con l’arte

La gravidanza, il rapporto madre-figlio, ma anche i diritti sul corpo delle donne. Sono alcuni temi al centro della mostra collettiva ‘L’onda della vita’, esposizione artistica che vuole portare il visitatore a una riflessione contemporanea sul tema della maternità. La mostra verrà inaugurata oggi, sabato 9 maggio, alle 17, in vista della ‘Festa della Mamma’ di domani, negli spazi dell’associazione artistica culturale ‘PolyArt’ in via Santorre di Santarosa 51.

La mostra, curata da Angela Policastro e promossa da ‘PolyArt’, sarà visitabile fino a sabato 16 maggio e porterà al pubblico un percorso artistico costruito attraverso opere di pittura, fotografia e scultura.

Il progetto espositivo affronta la maternità come esperienza profonda, non limitata alla dimensione affettiva o familiare, ma osservata anche attraverso le sue implicazioni sociali, culturali e identitarie. Le opere in mostra analizzeranno aspetti come la gravidanza, il post-partum, il rapporto tra madre e figlio, il corpo femminile e le trasformazioni personali, includendo anche riferimenti a questioni di attualità come diritti sul corpo delle donne, migrazioni e mutamenti sociali.

Saranno presenti le opere di: Silvia Bighi, Laura Bui, Anna Carello, Fabio Caramiello, Sandrine Charraut, Rosalba Lamantia, Piera Morisco, Irene Pietrosanti, Ludovico Salemi, Antonio Rovera, Silvana Stefanetto, Carla Suppo e Pompea Vaccaro, artisti impegnati con linguaggi e sensibilità differenti declinate su un unico tema comune.

L’esposizione sarà accessibile gratuitamente dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30, e il sabato dalle 15 alle 18.