L'ex Kubo rinasce e diventa Jungle’s

Il battito della notte torinese non si ferma, cambia ritmo. Laddove per oltre 25 anni migliaia di giovani hanno ballato sotto le luci del KUBO, oggi sorge una nuova frontiera dell’intrattenimento: Jungle’s. Non un semplice ristorante, ma una "macchina dei sogni" che fonde alta cucina italiana, design ecosostenibile e tecnologia immersiva. La storica discoteca di Leinì, insomma, cambia pelle: 2.000 mq di scenografie spettacolari, tecnologia 3D e un format gastronomico "All You Can Feel" per una rigenerazione urbana senza precedenti.

Il Risveglio di un’Icona: Dalla Console alla Cucina Contemporanea

Il progetto rappresenta uno dei più ambiziosi interventi di recupero edilizio nel panorama della movida piemontese. I 2.000 mq che un tempo ospitavano dj set internazionali sono stati completamente rivoluzionati per dare vita a un ecosistema multisensoriale.

Il cuore pulsante di Jungle’s è un monumentale LED wall di 32 mq, incastonato in scenografie che richiamano la pietra naturale. Grazie a proiezioni tridimensionali e giochi di luce, l’ambiente muta forma, trasportando gli ospiti in dimensioni parallele mentre gustano il meglio della cucina italiana.

Design d’Autore e Sostenibilità

L’estetica del locale porta la firma della 3D Artist Emilia Duculet, che ha saputo tradurre il concetto di "giungla urbana" in un’identità visiva maestosa e coerente. Un’anima green che si riflette anche nella realizzazione pratica: le strutture sono state create da Imago Fab utilizzando materiali innovativi e sostenibili come il PET riciclato, dimostrando che il lusso e l’emozione possono (e devono) essere circolari e rispettosi dell’ambiente.

"All You Can Feel": Il Gusto si fa Spettacolo

Jungle’s sfida le convenzioni della ristorazione con un format inedito. Al bando la frenesia dei classici buffet: qui regna l’esperienza guidata.

Il Percorso: Un viaggio in 13 tappe nella cucina italiana contemporanea.

La Filosofia: Definito come "All You Can Feel", il format punta a nutrire non solo il corpo, ma anche i sensi. Ogni mese, una rotazione tematica celebrerà le eccellenze delle diverse regioni italiane, garantendo stagionalità e qualità costante.

Uno Spazio per tutti, grandi e piccini

Jungle’s nasce come luogo di inclusione. Mentre gli adulti si lasciano cullare dallo show immersivo, i più piccoli hanno a disposizione un regno dedicato: oltre 400 mq di area bimbi, progettata per offrire divertimento in totale sicurezza, rendendo il locale la meta ideale per le famiglie che non vogliono rinunciare all'eccellenza.

Le parole del fondatore

“Per circa quattro anni ho studiato quella che considero la formula ideale della ristorazione: una struttura straordinaria, la certezza della qualità e un’esperienza completa. Un’esperienza per tutti. Jungle’s è pensato per un pubblico trasversale: coppie, famiglie, gruppi e aziende. Ogni sera ci sarà uno spettacolo di intrattenimento, grazie ad un allestimento audio/luci e video assolutamente all’avanguardia, si avra’ la sensazione di mangiare in un ambiente completamente immersivo, dove la parola d’ordine è Festa. Un nostro slogan di successo è: da noi puoi anche mangiare!”

Apertura e orari

Dal mercoledì alla domenica tutte le sere dalle ore 19 – la domenica a pranzo dalle 12. Il lunedì ed il martedì il locale rimarrà chiuso al pubblico, per dedicarsi a convention ed eventi.