Caselle Torinese vi aspetta con lo Street food e la Musica di “Antiche Tradizioni del Sud”

Dal 15 al 17 maggio il Palatenda del Prato della Fiera di Caselle Torinese ospiterà “Antiche Tradizioni del Sud – Street Food & Musica”, un evento dedicato ai sapori, alla convivialità e all’energia delle grandi feste popolari del Sud Italia.

Per tre giorni il pubblico potrà vivere un’esperienza coinvolgente tra street food tipico, birra fresca, musica live e intrattenimento, all’interno di una location pensata per accogliere famiglie, gruppi di amici e appassionati delle tradizioni gastronomiche e musicali italiane.

L’evento, a ingresso gratuito, proporrà un ricco percorso dedicato alle eccellenze dello street food del Sud Italia, con specialità preparate al momento, profumi autentici e un’atmosfera capace di ricreare il calore delle tradizionali feste di piazza del Sud.

ORARI EVENTO

L’evento si svolgerà nelle seguenti giornate e orari:

Venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 17:00 alle 24:00

Sabato 16 maggio 2026 dalle ore 12:00 alle 24:00

Domenica 17 maggio 2026 dalle ore 12:00 alle 24:00

La manifestazione si terrà presso il Palatenda del Prato della Fiera di Caselle Torinese e l’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento.

Durante tutto il weekend il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera autentica e coinvolgente, tra specialità tipiche dello street food del Sud Italia preparate al momento, birra fresca, area beverage e spazi attrezzati pensati per vivere al meglio l’esperienza dell’evento.

Il tutto sarà accompagnato da musica live, intrattenimento e un’atmosfera conviviale e family friendly capace di richiamare il calore e l’energia delle grandi feste popolari del Sud Italia.

LIVE MUSIC – SABATO 16 MAGGIO

Grande protagonista del sabato sera sarà la musica live con il concerto tributo dedicato a Vasco Rossi. Sabato 16 maggio alle ore 21:30 saliranno sul palco i Vasconostop con uno spettacolo coinvolgente dedicato ai grandi successi del rocker italiano, pensato per far cantare e divertire il pubblico in un’atmosfera di festa e condivisione.

MUSICA POPOLARE DAL VIVO – “RADICI CAMPANE”

Accanto ai momenti più energici e moderni, l’evento darà spazio anche alla tradizione musicale popolare del Sud Italia grazie alla presenza del gruppo “Radici Campane”.

Il trio, specializzato in musica classica napoletana e tradizione popolare del Sud Italia, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sonorità autentiche, strumenti tradizionali dal vivo, ritmi popolari, canti e melodie che fanno parte della cultura musicale meridionale.

Le esibizioni del gruppo “Radici Campane” si terranno:

Venerdì 15 maggio dalle ore 18:30

Domenica 17 maggio dalle ore 13:00

Attraverso grandi classici napoletani e brani simbolo della tradizione popolare del Sud Italia, il gruppo contribuirà a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, capace di accompagnare il pubblico tra sapori, tradizioni e momenti di convivialità.

“Antiche Tradizioni del Sud – Street Food & Musica” si prepara così a trasformare Caselle Torinese in un grande punto d’incontro dedicato al gusto, alla musica e alla convivialità, offrendo al pubblico un weekend all’insegna dell’intrattenimento e delle tradizioni italiane.

L’evento porta la firma di Hello Eventi, realtà specializzata nell’organizzazione di manifestazioni ed esperienze dedicate al territorio, capace di unire atmosfera, intrattenimento e valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso format coinvolgenti e pensati per tutte le età.

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