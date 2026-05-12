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Viabilità e trasporti | 12 maggio 2026, 16:56

Salvini: "Fra il 2032 e il 2033 i primi treni sulla Torino-Lione"

L'annuncio del ministro dei Trasport, durante la presentazione dello studio di fattibilità per la nuova stazione Alta Velocità Frosinone – MedioLatium

Immagine d'archivio

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Varrà la pena di esserci, a Dio piacendo, fra il 2032 e il 2033, perché gli ingegneri tecnici mi dicono che tra il '32 e il '33 il primo treno dovrebbe unire velocemente Torino a Lione con la Tav; sempre fra il '32 e il '33 il primo treno ad alta velocità fra Bolzano e Monaco, tunnel del Brennero; sempre fra il '32 e il '33 il primo treno, il primo camion, il primo camper e la prima moto che attraversano non in qualche ora, ma in dieci minuti lo Stretto di Messina”: lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla conferenza stampa della presentazione dello studio di fattibilità per la nuova stazione Alta Velocità Frosinone – MedioLatium.

redazione

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