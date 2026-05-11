Disagi e mancate coincidenze al terzo giorno di chiusura della Pinerolo-None

Bus pieni e in ritardo sufficiente da far perdere la coincidenza. Non sono mancati disagi per il terzo giorno di chiusura del tratto di ferrovia tra Pinerolo e None. Una decisione presa da Rfi per continuare i lavori sulla tratta, con un sistema di pullman sostitutivi che collegano con la stazione di None.

Oggi era un po’ l’esordio effettivo del sistema temporaneo, perché era il primo giorno con i pendolari a pieno regime. I problemi sono stati registrati stamattina alle 7,47, con bus pieni, che hanno impedito a tutti di partire al consueto orario. Ma anche tra chi ha trovato posto, c’è chi ha perso la coincidenza delle 8,37 a None, dovendo ricorrere al treno dopo – quello delle 9,06.

Una situazione che Avs porta sul tavolo della Regione con un question time: “Chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi immediatamente con Trenitalia affinché il servizio sostitutivo venga potenziato e organizzato con modalità realmente adeguate alle esigenze dei pendolari, a partire dall’aumento del numero dei mezzi disponibili e dal miglior coordinamento delle coincidenze” incalza la consigliera Alice Ravinale.

Rfi dal canto suo commenta: “Essendo il primo giorno con i pendolari, è possibile che ci siano stati dei disagi. Trenitalia ha comunque previsto 4 bus per le 7,47, in linea con il numero di persone che usufruivano del treno, più 3 bus per la partenza seguente. In ogni caso, il monitoraggio è costante e gli utenti possono segnalare sul sito di Trenitalia o sull’app i problemi riscontrati”.