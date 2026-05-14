Rivoli partecipa al Salone Off 2026: letture per bambini, memoria civile e grandi ospiti della cultura

Anche quest’anno la Città di Rivoli aderisce al programma del Salone Off, il ricco calendario di appuntamenti diffusi sul territorio collegati al Salone Internazionale del Libro di Torino, portando in città incontri, spettacoli e momenti di approfondimento rivolti a pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati di letteratura e attualità.

Tre gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni: si parte venerdì 15 maggio con “Il Re Solosoletto”, secondo appuntamento della rassegna Musifavole organizzata dalla Biblioteca Civica Alda Merini in collaborazione con l’Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas. L’iniziativa, dedicata all’infanzia e alle famiglie, propone un’esperienza che intreccia lettura e musica dal vivo, accompagnando il pubblico in un percorso fatto di storie, suoni e atmosfere evocative.

La lettura e l’adattamento dei testi ispirati ai lavori di Rafael Estrada e Giulia Pesavento saranno curati da Luciana Di Stefano, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato a Martina Mazzetto alla fisarmonica e Annalisa Mastropasqua all’arpa celtica. Durante il pomeriggio sarà inoltre presente uno spazio creativo dedicato alla Festa della Mamma dal titolo “Unica come te”. L’appuntamento è in programma dalle ore 17 alle 18 presso la Biblioteca Civica Alda Merini di corso Susa 130. L’ingresso è libero ed è consigliato per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Sempre venerdì 15 maggio, alle ore 21 nella Sala Consiliare di Villa Cane d’Ussol, si terrà un importante incontro istituzionale e culturale dedicato all’80° anniversario della Repubblica e del suffragio femminile. L’iniziativa, promossa dalla Città di Rivoli in collaborazione con ANPI, CGIL SPI, UNITRE Rivoli, Salone Off, Comitato Col del Lys e Libreria Ubik di Rivoli, sarà introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Alessandro Errigo.

Protagonista della serata sarà Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato, con un intervento dal titolo “La forza delle donne al voto”. A seguire la storica e docente Michela Ponzani presenterà il volume “Donne che resistono. Le Fosse Ardeatine dal massacro alla memoria, 1944-2025”, pubblicato da Einaudi. L’incontro sarà coordinato da Ilaria Bertone, docente di Storia presso il Liceo Darwin di Rivoli. Un’occasione per riflettere sulle radici della democrazia italiana, sul ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica e sull’importanza della memoria storica come patrimonio collettivo.

Sabato 16 maggio alle ore 21 il programma del Salone Off proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi: l’incontro con Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista tra le voci più conosciute della narrativa italiana contemporanea.

L’autore presenterà il suo ultimo libro “I sentieri degli aghi di pino” al Palamurialdo della Scuola San Giuseppe, in corso Francia 15. Attraverso il dialogo con il pubblico, Mauro Corona offrirà una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, temi centrali della sua produzione letteraria e del suo percorso umano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, TurismOvest, Scuola San Giuseppe e Libreria Ubik di Rivoli. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata.

«Anche quest’anno Rivoli partecipa con convinzione al Salone Off, una manifestazione che porta la cultura fuori dai luoghi tradizionali e la rende occasione di incontro, confronto e partecipazione per tutta la comunità. Il programma che abbiamo costruito mette insieme linguaggi diversi, dalla musica alla letteratura, dalla memoria storica agli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli, con la volontà di offrire occasioni culturali diffuse e accessibili. - afferma il Sindaco Alessandro Errigo - La presenza di ospiti autorevoli e di momenti di approfondimento su temi civili importanti conferma la volontà della nostra città di essere parte attiva del grande fermento culturale che il Salone del Libro porta ogni anno sul territorio».